Нарисовать дизайн сайта. Подробности в ТЗ. Принимаются заявки только от пользователей с портфолио.
Шаблон
Требуется создать шаблон для Joomla 1.5.
Сайт занимается продажей "минусов"
Дизайн аля http://www.flammablebeats.com/ ( не обязательно флеш.)
т.е. что бы был аудио плеер.. etc.
Контент аудио - реп, хипхоп..
Заявки фрилансеров
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