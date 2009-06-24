Шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок267 просмотров

Требуется создать шаблон для Joomla 1.5.

Сайт занимается продажей "минусов"

Дизайн аля http://www.flammablebeats.com/ ( не обязательно флеш.)

т.е. что бы был аудио плеер.. etc.

Контент аудио - реп, хипхоп..

Joomla
16 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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