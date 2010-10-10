Нужен дизайн сайта для СТО, устанавливающего на легковые автомобили газобалонное оборудование(возможность ездить на газу). Основные критерии от заказчика - сайт должен вызывать доверие покупателя к системам ГБО, поэтому нужно визуально подчеркнуть его экономичность(дешевле бензина), экологичность, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать дизайн сайта по аналогии существующего.
Указывайте цену за главную и внутреннюю страницы.
Только для фрилансеров с портфолио и отзывами.
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