Дизайн для сайта по установке ГБО

Нужен дизайн сайта для СТО, устанавливающего на легковые автомобили газобалонное оборудование(возможность ездить на газу).

Основные критерии от заказчика - сайт должен вызывать доверие покупателя к системам ГБО, поэтому нужно визуально подчеркнуть его экономичность(дешевле бензина), экологичность, и обязательно добавить эмоций в виде лиц довольных клиентов или приветливых механиков. Задача - привлечь клиента и сделать что б у него было желание еще и глянуть другие страницы кроме главной.

Первая страница должна быть сделана с учетом того, что на ней будем минимум текстового контента, а место контента будут занимать кнопки навигации, как здесь: http://autogbo.com.ua/ , на других страницах вместо кнопок навигации будет уже контент, остальная часть дизайна будет общей для всех страниц. Навигацию можно делать не обязательно кнопками, просто заказчик не хочет, что б стайт выглядел как все.

Дизайн должен не быть слишком заумным, т.е. легко восприниматься и пониматься самым примитивным пониманием.