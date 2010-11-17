Дизайн для сайта по установке ГБО

$100
Дизайн сайтовЗавершен19 заявок311 просмотров
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Нужен дизайн сайта для СТО, устанавливающего на легковые автомобили газобалонное оборудование(возможность ездить на газу).

Основные критерии от заказчика - сайт должен вызывать доверие покупателя к системам ГБО, поэтому нужно визуально подчеркнуть его экономичность(дешевле бензина), экологичность, и обязательно добавить эмоций в виде лиц довольных клиентов или приветливых механиков. Задача - привлечь клиента и сделать что б у него было желание еще и глянуть другие страницы кроме главной.

Первая страница должна быть сделана с учетом того, что на ней будем минимум текстового контента, а место контента будут занимать кнопки навигации, как здесь: http://autogbo.com.ua/ , на других страницах вместо кнопок навигации будет уже контент, остальная часть дизайна будет общей для всех страниц. Навигацию можно делать не обязательно кнопками, просто заказчик не хочет, что б стайт выглядел как все.

Дизайн должен не быть слишком заумным, т.е. легко восприниматься и пониматься самым примитивным пониманием.

13 лет назад
poezdaty
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Ребята просто молодцы! Уже увидев первый эскиз, я понял что это то что надо! Заказчик у меня достаточно капризный попался, и не знаю хватило ли бы у меня терпения. А ребята спокойно выполняли все требования. В итоге заказчик сказал, что дизайн - бомба! Большое спасибо, теперь буду работать только с вами!
Наша компания была рада сотрудничеству с Дмитрием! Оплата в срок!Четкие комментарии.Будем ждать новых заказов!)
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