Дизайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка125 просмотров
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разработка дизайна по примерному макету.

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Дизайн сайта
10 лет назад
vlad3
Ирина 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$200
5 дней
работа была выполнена в срок. дизайн очень понравился. так как я впервые в этом проекте, поэтому было трудно сориентироваться куда платить, как создавать проект и т.д. Но Вадим вполне педагогично объяснил что и как, за это отдельное спасибо.
Работа проводилась через безопасную сделку, оплата вовремя. Четкое ТЗ без лишних заморочек :) Рекомендую, как добросовестного заказчика :) Был рад сотрудничеству, обращайтесь еще :)
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