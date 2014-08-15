Дизайн сайта.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка120 просмотров

Дизайн сайта согласно прототипа и ТЗ

11 лет назад
seo-lamer
Егоров 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$500
1 день
Отличный дизайнер. Понимает с полуслова. Качество и скорость работы на высоте.
Всё как всегда - отлично! Спасибо за очередной интересный проект.

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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