Доброго дня.мне требуется сделать редизайн сайта по продажам кормов для животных.требования:качество и сжатые сроки.
Дизайн сайта.
Дизайн сайта согласно прототипа и ТЗ
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