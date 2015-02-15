Требуется дизайн сайта для Душепопечительского Православного Центра. Поскольку центр не имеет финансирования, ищем людей готовых выполнить работы по минимальной цене или в рамках благотворительности. Душепопечительский Центр открыт ежедневно и оказывает помощь Вам и Вашим близким, ...
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