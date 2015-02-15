Дизайн сайта

$1700
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка151 просмотр
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Дизайн сайта
9 лет назад
Sindy_usa
Наталья 
42 годаСША
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$1700
20 дней
Качественная работа, выполнена в срок. Очередной положительный опыт работы с Марией и, как обычно, получаешь больше чем ожидаешь. Спасибо.
Как всегда было приятно работать для Натальи и Сергея над их очередным стартапом. Прекрасные заказчики, всегда открытые новым идеям. Всячески рекомендую к сотрудничеству.
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