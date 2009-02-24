Требуется сделать дизайн для сайта с тестами. Проект будет похож на taketest.ru и bitest.net Смысл тот же, но чтобы всё по-другому и симпатично :) Бюджет небольшой, проект несложный. Гений дизайнерской мысли от вас не требуется. Приятный, не режущий глаз дизайн.