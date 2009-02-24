Дизайн интернет-магазина мультимедиа

Требуется подобрать и выполнить дизайн интернет-магазина по продаже дисков с видео, музыкой и играми. Есть вариант верстки, но лучше разместить все в общем новом концепте дизайн-верстка.

Перечень разделов:

- радел видео

- раздел музыки

- раздел игр

- новости

- поиск

- хит-парад

Вот самый минимум на дизайн блоков в каждом разделе:

- список жанров

- новостной блок, центральный, показывается только при загрузке, пока еще ничего в разделе не выбрано)

- меню доступа ко всем разделам

- баннер раздела

- блок поиска

- корзина

- блок, представляющий подробно отдельную покупку

(это либо фильм, либо музыкальный диск, либо игра) при вывыде поиска и при подробном просмотре.

- расположение и размещение блоков

В общем-то нужен только дизайн перечисленных блоков и их расположение. Желательно на два разрешения.

Обращаться только с портфолио. Предложения либо в ПМ, либо на е-мейл. По просьбе в короткие сроки выслать варианты решений, в любом удобном для вас виде, только желательно чтобы было наглядно и/или понятно. При проживании в Питере скорее всего необходимо будет встретиться.