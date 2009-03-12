Разработка дизайна

Нужно создать шаблон для Shop-Script . тематика недвижемость...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Треба дизайн для сайта интернет-трансляций и телемостов.
Домен: http://video-online.su
Стиль аскетичный, тона - корпоративные (http://smartservices.ru)
На главной странице - текущая трансляция.
Что-то типа http://rutube.ru/
Меню: Главная/Телемосты/Онлайн трансляции/Архив трансляций/Новости/О
компании
В ШАПКЕ: Логин/Регистация, Онлайн консультация ICQ/Skype/Телефон
Главная страница:
Текущая трансляция - размер видео - 720х576 (ТВ), с
возможностью увеличить трансляцию до мультиоконной (образец предоставлю)
Список прямых трансляций с иконками
Анонс новостей
Рекламно-информационный блок(и) /для размещения рекламной
информации, спец предложений итп/
Телемосты:
Описание
Схемы проведения
Перечень оборудования
Стоимость
Заявка на организацию телемоста
Онлайн трансляции:
Описание
Схемы проведения
Перечень оборудования
Стоимость
Заявка на организацию трансляции
Архив трансляций
Новости
Архив новостей
О компании
Контакты
Обратная связь
Дизайн не оч. навороченный, с упором на юзабилити.
Верстка smarty под UMI-CMS.
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
Сделать шаблон для дле.Завершен15 лет назад
Идея такая, сайты http://www.sernia.ru/ http://www.sernia-film.ru/ http://sernia-gmbh.de/ перевести на joomla 1.5 и выше + модуль virtuemart, для этого нужно создать шаблоны (скопировав существующий дизайн сайта или улучшить) и ,самое главное, встретиться со мной в Москве и научить меня как ...Закрыт15 лет назад
- $15
Нужно сделать шапку для сайта...или может небольшую картинку-фон. размер может быть и 800 на 200(300) а может и не большой. тема: большой теннис. 450 рублейДизайн сайтов50 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать шаблон на Joomla 1.5, дизайн только главной страницы, flash не надо. Пример сайта http://www.altan.ru/ Как сумму узнаю задание вышлю. Skype peering22 [email protected]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется сделать дизайн для сайта с тестами. Проект будет похож на taketest.ru и bitest.net Смысл тот же, но чтобы всё по-другому и симпатично :) Бюджет небольшой, проект несложный. Гений дизайнерской мысли от вас не требуется. Приятный, не режущий глаз дизайн.Дизайн сайтов91 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день. Есть логотип компании: http://kiwi-kiwi.ru/kiwi-kiwi.png Под него нужно сделать сайт под ключ. Фирма будет заниматься продвижением сайтов. Ну и попутно их созданием. Поэтому вполне возможно, что лучшему фрилансеру будут и далее заказы. Бюджет 2000 рублей. Конкурс проходит на макет, однако у ...Завершен15 лет назад
- $500
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЭТО КОНКУРС!!! Необходимо сделать дизайн сайта. Задание находится по адресу http://auction.fastnet-trz.ru/design.rar. Предоплата делается после принятия макета главной страницы, на который дается 3 дня (на все задание 10 дней). Если останутся вопросы - стучать строго 464478402. P.S: Не ...Закрыт15 лет назад
- $100
Требуется создать шаблон + версту под двиг SLAED CMS 4.3 Тематика партнерская программа. Дизайн легкий светлый. Сроки 2-3 дня. 50% оплаты после показа утверждения макета. Остальные 50% после показа сверстанного шаблона или после получения. Для связи ася 608380 скайп bonus-fileДизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте ... Суть такова что проекту (Онлайн игра) нужен качественный дизайн...кто может звятся за такого рода работу просьба отписатьтя.Цена договорная в зависимости от обьема!Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад