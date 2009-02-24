Редактирование шаблона Joomla

Нужно создать шаблон для Shop-Script . тематика недвижемость...
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Есть шаблон с кнопками, дизайном, шаблоном. Необходимо сделать рабочий шаблон для joomla 1.0.12. Существующий шаблон не подходит (почему-то не распаковывается)
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