Дизайн сайта для стоматологии

Дизайн сайтовЗавершен108 заявок1427 просмотров
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Есть сайт с устаревшим дизайном, необходимо переделать.

Главная + 2 страницы. Все материалы предоставлю.

Прошу указать примерную цену и сроки.

Дизайн сайта
2 года назад
0534495_hh
Андрей 
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
patasya
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$90
4 дня
RUB
Все хорошо, спасибо за работу!
Приятно было снова с вами поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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