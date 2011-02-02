Дизайн сайта - грузоперевозки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок128 просмотров

Дизайн сайта для компании Baltic Road (Балтийская дорога)

услуги - грузоперевозки любых грузов

целевая аудитория сайта - грузовладельцы

тип дизайна - комплексный (красота+сдержанность)

цветовая гамма (белый, зеленый) , пример подобной http://mmotors-nw.ru

отношение - спокойное

Структура - Услуги,Габаритные грузоперевозки, Негабаритные грузоперевозки, Документация, Контакты, Он-лайн заявка

На главной странице (услуги) должно быть 2 иконки больших, предоставляющих выбор

"Габаритные грузоперевозки", "Негабаритные грузоперевозки"

P.s (габаритные это любые, негабаритные - это перевозка всяких экскаваторов и прочего негебаритного)

14 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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