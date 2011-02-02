Нужен простенький дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок312 просмотров

Нужен простенький дизайн для информационного сайта на подобии этого http://theboat.info/ но не копия !!

Цвета должны быть яркие , но в меру !!

Жду ваших предложений ! Пишите ваши цены за работу ...

14 лет назад
kiril-ov
Кирил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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