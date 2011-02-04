Шапка для сайта. Картинка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок190 просмотров

Нужна картинка в шапку сайта, компания продаёт пивное оборудование и т.п.

Основной дизайн самый простой оранжево-белый.

Высота изображения около 60 пикселей

Расчет: яндекс деньги по факту изготовления.

14 лет назад
Nion_eto
Игорь 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
14 лет назад
$30
1 день
Прекрасный дизайнер и исполнитель. Прекрасная работа! Даже к такому капризному клиенту как я нашел подход и исполнил работу в лучшем виде!
Отличный заказчик! Проект вёлся без "горячки", что положительно сказалось на креативном подходе (а это всегда хорошо не только для проекта, но и для дизайнера :). Чётко составленное требование. Всегда на связи. Оплата вовремя. Всем рекомендуем!
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
14 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад

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