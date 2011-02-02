Необходим шаблон для интрнет магазина работающим под VamShop, бюджет не большой но как говориться чем богаты. Жду ваших предложений только в icq 305-869-178
Дизайн + верстка под Shop-Script Free Lego Edition
Необходим дизайн для магазина контактных линз + верстка под Shop-Script Free Lego Edition.
Как вариант на основе стандартных шаблонов http://lego.piconline.ru/all/shablony-dlya-versii-30-05/
с тематической шапкой и соответсвующей ей цветовой гаммой.
Интересуют цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен простенький дизайн для информационного сайта на подобии этого http://theboat.info/ но не копия !! Цвета должны быть яркие , но в меру !! Жду ваших предложений ! Пишите ваши цены за ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна картинка в шапку сайта, компания продаёт пивное оборудование и т.п. Основной дизайн самый простой оранжево-белый. Высота изображения около 60 пикселей Расчет: яндекс деньги по факту изготовления.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно сделать "шапку" на сайт. Размер по ширине 986 пикселей, по высоте до 250 пикселей, но лутше в меньшую сторону. Подробности в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно разработать и сменить шаблон на уже работующим проекте,на движке livestreet. http://vcontre.comДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется сделать редизайн сайта группы, играющей в жанре Heavy Metal. Стандартный трехколоночный дизайн, будут достаточно четкие требования к цветовой гамме. Скоре всего без верстки.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Создание и оформление группы в социальной сети Vkontakte, создание уникального брендированного дизайна. Особых требований не нужно, все должно быть довольно просто и со вкусом. Привличение целевых пользователей в группу от 1000 человекДизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн и вёрстка маленького хтмл-фида. всего 2 страницы: индексная (сетка товаров 3х3 + спец предложения внизу) и страница описания товара, пример сайта приведу. и навигационный блок в правом сайдбаре.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Фирма занимается изготовлением ворот автоматических, контейнеров, жилых модулей Нужна главная, страница продукции. Продукции не много, маленький каталог, новостей, и обычная страницаДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Новосибирскснабсбыт - холдинг, включающий предприятия разной направленности. Цели редизайна: 1. Сайт должен стать проще и понятней для конечных потребителей - гостей сайта. 2. "Освежить дизайн" - сайт делался в ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад