Дизайнер в студию

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок507 просмотров
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Доброго времени суток!

Московская студия дизайна приглашает на работу дизайнера сайтов. График работы свободный, но не менее 6 часов в день. Выходные суббота-воскресенье. Оклад от 25000р. Подработка на фрилансе не запрещается :).

13 лет назад
myagkof
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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