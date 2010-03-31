Здравствуйте! Нужна шапка для сайта рекламного агентства. Просьба писать тем, у кого есть свободное время и вы сможете нарисовать ее сегодня. Оставляйте контакты и цены. Спасибо.
Доработка частично готового дизайна сайта
Есть скомпанованная первая страница сайта.
Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми.
Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым.
Компоновка прилагается.
Требования:
1. Положение элементов не меняются.
2. Цвет логотипа не меняется.
3. Тексты и формы не меняются.
4. Основной цвет фона под текстами белый.
5. В шапке цвет фона может быть любой.
6. Шапка должна быть растянута на всю ширину экрана.
Что ожидается:
- Подбор цветов в шапке и для блока рекламного под шапкой.
- Возможно какие либо графические элементы но их должно быть не много
- Возможно какие то элементы в футере
- возможно полоски и границы
- Возможно варианты шрифтов без изменения их форматирования (имеется ввиду, что если уже стоит болд, то уже этот шрифт болд, но может быть не Verdana а другой какой то). Особенно тех которые уже на макете стилизованы.
Макет в формате PSD будет выслан после определения с кем будет выполняться работа.
Срок выполнения не более двух дней.
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