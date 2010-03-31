Доработка частично готового дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок244 просмотра

Есть скомпанованная первая страница сайта.

Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми.

Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым.

Компоновка прилагается.

Требования:

1. Положение элементов не меняются.

2. Цвет логотипа не меняется.

3. Тексты и формы не меняются.

4. Основной цвет фона под текстами белый.

5. В шапке цвет фона может быть любой.

6. Шапка должна быть растянута на всю ширину экрана.

Что ожидается:

- Подбор цветов в шапке и для блока рекламного под шапкой.

- Возможно какие либо графические элементы но их должно быть не много

- Возможно какие то элементы в футере

- возможно полоски и границы

- Возможно варианты шрифтов без изменения их форматирования (имеется ввиду, что если уже стоит болд, то уже этот шрифт болд, но может быть не Verdana а другой какой то). Особенно тех которые уже на макете стилизованы.

Макет в формате PSD будет выслан после определения с кем будет выполняться работа.

Срок выполнения не более двух дней.

15 лет назад
sheva
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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