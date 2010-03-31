Разработка нового дизайна и интерфейса для сайта

Для сайта www.biomedis.ru нужно разработать новый привлекательный и профессиональный дизайн, а также, в связке с дизайном, новый логически простой, ясный, удобный и дружелюбный для пользователя интерфейс.

Дополнительные условия:

1) Задача выполняется в тесном взаимодействии с заказчиком, чтобы сразу избежать недопониманий по существующему заданию.

2) Исполнитель предлагает, но определяющим является мнение заказчика.

3) Исполнитель должен быть готов переделать работу, пока она не будет принята заказчиком.