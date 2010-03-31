Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее. Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна. Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу. ...
Разработка нового дизайна и интерфейса для сайта
Для сайта www.biomedis.ru нужно разработать новый привлекательный и профессиональный дизайн, а также, в связке с дизайном, новый логически простой, ясный, удобный и дружелюбный для пользователя интерфейс.
Дополнительные условия:
1) Задача выполняется в тесном взаимодействии с заказчиком, чтобы сразу избежать недопониманий по существующему заданию.
2) Исполнитель предлагает, но определяющим является мнение заказчика.
3) Исполнитель должен быть готов переделать работу, пока она не будет принята заказчиком.
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