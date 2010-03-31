Разработка нового дизайна и интерфейса для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки306 просмотров

Для сайта www.biomedis.ru нужно разработать новый привлекательный и профессиональный дизайн, а также, в связке с дизайном, новый логически простой, ясный, удобный и дружелюбный для пользователя интерфейс.

Дополнительные условия:

1) Задача выполняется в тесном взаимодействии с заказчиком, чтобы сразу избежать недопониманий по существующему заданию.

2) Исполнитель предлагает, но определяющим является мнение заказчика.

3) Исполнитель должен быть готов переделать работу, пока она не будет принята заказчиком.

15 лет назад
UliSSS
52 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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