Доработка дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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Необходимо разработать дизайн:

1)Формы регистрации контента пользователей;

2)Отдельных элементов на страницах категорий;

3)Страницы - ошибка поиска;

4)Страницы всех магазинов - добавить алфавитный поиск;

5)Фильтра по категориям магазинов;

6)Блока в сайдбаре - для видео с ютюба;

7)Заготовки-шаблона для картинок-новостей в соцсетях;

8)Блока соцкнопок follow.

10 лет назад
denismos
Денис 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$170
6 дней
Только положительные эмоции от работы с Максимом. Профессионально, качественно и быстро. Спасибо за плодотворное сотрудничество!
Все отлично - как всегда. С нетерпением жду следующий проект.
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