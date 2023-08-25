Лендинг для марафона)

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка3 просмотра
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Лендинг для марафона. 3 блока. Подробнее при созвоне

4 месяца назад
Olesyatar
Олеся 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vladaksenov
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
4 месяца назад
$100
2 дня
UAH
Хочу поблагодарить Владислава, за ответственный подход к нашим задачам. Обратились по рекомендации. Несколько сайтов, нужно было сделать в сжатые сроки. Не каждый бы взял на себя такие риски. В результате работа выполнена очень хорошо и вовремя. Все наши идеи были воплощены так, как мы хотели. Все что хотели поменять в процессе, так же очень быстро воплощалось. Благодарю!
Спасибо за интересный заказ, работать мега комфортно)