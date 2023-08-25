Лендинг для марафона)

Хочу поблагодарить Владислава, за ответственный подход к нашим задачам. Обратились по рекомендации. Несколько сайтов, нужно было сделать в сжатые сроки. Не каждый бы взял на себя такие риски. В результате работа выполнена очень хорошо и вовремя. Все наши идеи были воплощены так, как мы хотели. Все что хотели поменять в процессе, так же очень быстро воплощалось. Благодарю!