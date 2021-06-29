Наличие в карточке товара

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Завершен1 заявка69 просмотров

Хочу в карточке товара изменить положение остатков на складе, они сейчас у нас тут http://joxi.ru/GrqzzNRh4M3Wvm Хочу сюда перетащить http://joxi.ru/BA0MMDxFMj5Qer вместо всего этого текста Нравится как реализовано у Петровича http://joxi.ru/gmv33GxHqgkax2

4 года назад
abdikadyr
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Eligrin
Богдан 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Как всегда все в срок! Доволен, рекомендую!
Отличный заказчик, рад сотрудничеству. Понятная постановка задачи, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

Eligrin
Богдан 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
4 года назад