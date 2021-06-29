Сайт ketoraketa.ua необходимо будет улучшить дизайн совместно с владелецей бренда, по её заданиям. Человек адекватный, заморочек не будет, просто она не технарь и ТЗ не пропишет, но всё нормально и понятно объяснит в голосовом ...
Наличие в карточке товара
Хочу в карточке товара изменить положение остатков на складе, они сейчас у нас тут http://joxi.ru/GrqzzNRh4M3Wvm Хочу сюда перетащить http://joxi.ru/BA0MMDxFMj5Qer вместо всего этого текста Нравится как реализовано у Петровича http://joxi.ru/gmv33GxHqgkax2
Выбранный исполнитель
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