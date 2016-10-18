Нужен адаптивный дизайн на юридическую тему

$590
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка190 просмотров
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Нужно сделать дизайн главной + 4 внутренние. С адаптивом. Бриф заполнил, отправил по скайпу

7 лет назад
andreynikolaev
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$590
10 дней
Алексей молодец, все сделал великолепно, могу смело рекомендовать его! Без проблем вносил правки, все делал так быстро, что я не успевал оплачивать. Но и качество было на высоте! Буду обращаться еще.
Приятный заказчик с интересным проектом. Все понравилось: был на связи, быстро все оплатил. С удовольствием продолжу сотрудничество и все рекомендую!
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