Доброго дня))) Требуется сделать легкий для глаза дизайн тела главной страницы. Шапкe оставляем как есть. Предпочтение кандидату с минимально возможной ценой. psd под ботстрап vendgroup.ru
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