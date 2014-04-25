Нужна копия сайта(2)

Необходимо нарисовать небольшой попап во flat дизайне. подробное ТЗ в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходима копия сайта tehnosila(точка)ru
1. главная страница
2. внутренняя страница категории пример (tehnosila.ru/catalog/kompjutery_i_orgtehnika)
3. внутренняя страница подкатегории пример (tehnosila.ru/catalog/kompjutery_i_orgtehnika/portativ_pc)
4. карточка товара пример(tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/televizory/televizory/-/21222)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Для сайта по SEO-оптимизации нужно нарисовать инфографику Чеклист по внутренней оптимизации и Чеклист по внещней оптимизацииДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Требуется опытный дизайнер для переоформления страницы. Текстовую информацию нужно оформить с помощью типограмм http://joxi.ru/yTdNU_3JTJB3AbzlSTQ Бюджет предлагайте (дорого). Срочно!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Компания занимается разработкой многопользовательских онлайн игр. Для этой компании требуется спроектировать и разработать дизайн сайта компании + его верстка в шаблон битрикс. Требуется сделать логотип и 4 резиновых страницы: о нас, новости, игры, вакансии, контакты. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно изменить дизайн сайта ( а именно поставить дизайн чтобы он нравился посетителям и они хотели снова возвращаться на него!!! ) Плюс посоветовать какие слова вставлять в текст, чтобы сайт видели в поисковых системах и он ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется вебдизайнер для создания дизайнов сайтов. Постоянные заказы.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Выполнить работу по дизайну 2 х страниц по тз. (главной и карточки товара) сейчас так isabel-marant-russia.ru надо сделать как в приложенном файле. От Вас требуется качество исполнения. Нужен крутой дизайн. Качественные фото и графика.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика: интернет магазин мягких игрушек На данный момент уже имеется макет с расположением всех блоков страницы Нужно определить цвета сайта и всё профессионально отрисовать В предложениях указывайте срок/ценаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад