Нужна копия сайта(2)

$56
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка95 просмотров
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необходима копия сайта tehnosila(точка)ru

1. главная страница

2. внутренняя страница категории пример (tehnosila.ru/catalog/kompjutery_i_orgtehnika)

3. внутренняя страница подкатегории пример (tehnosila.ru/catalog/kompjutery_i_orgtehnika/portativ_pc)

4. карточка товара пример(tehnosila.ru/catalog/tv_i_video/televizory/televizory/-/21222)

10 лет назад
Meks71
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
newiy
Ирина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$55
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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