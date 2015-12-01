Подправить дизайн магазина

Требуется сайт-конструктор, по продаже кожаных аксессуаров с индивидуальным дизайном. Идея такова : Клиент может пошагово выбрать из предложенного ассертимента модель аксессуара, затем цвет который он хотел бы видеть на нем и в дополнении любой текст. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Есть магазин (zoofriends info), нужно в дизайне главной страницы сделать следующее:
1. убрать белые ссылки в шапке
1. Сколько стоит доставка
2. Почему заказ отменили
3. Когда привезут мой заказ
4. Скидки
2. Телефон
1. указать что по поводу заказов звонить по нему, и указать часы работы с 9 до 17 с пн по пт тел: 8-925-..-..-..
2. указать что по поводу доставки звонить по тел 8-925-..-..-.. указать часы работы с 10 до 21 с пн по пт
3. Сделать красивым блок Новые поступления + сделать ссылку с названием "Посмотреть все" которая вела бы на страницу со всеми новинками. Как сейчас отображается этот блок можно посмотреть на: test.zoofriends info
4. Создать новую страницу "Новые поступления"
1. Все новинки должны группироваться по категориям.
К примеру:
Появились новинки сухого корма для кошек, Должна быть пиктограмма что это категория сухого корма для кошек и там располагаются новинки
появились аквариумы для рыбок, пиктограмма аквариума для рыбок и рядом новинки
и т.д.
+ к дизайну нужна верстка. Оплата 1000 рублей за страницу (т.е. за 2 сделанные страницы 2000р). Либо 500 р только за дизайн. оплата (желательно ЯД) в рублях после проделанной работы.
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