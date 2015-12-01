Подправить дизайн магазина

1. Есть магазин (zoofriends info), нужно в дизайне главной страницы сделать следующее:

1. убрать белые ссылки в шапке

1. Сколько стоит доставка

2. Почему заказ отменили

3. Когда привезут мой заказ

4. Скидки

2. Телефон

1. указать что по поводу заказов звонить по нему, и указать часы работы с 9 до 17 с пн по пт тел: 8-925-..-..-..

2. указать что по поводу доставки звонить по тел 8-925-..-..-.. указать часы работы с 10 до 21 с пн по пт

3. Сделать красивым блок Новые поступления + сделать ссылку с названием "Посмотреть все" которая вела бы на страницу со всеми новинками. Как сейчас отображается этот блок можно посмотреть на: test.zoofriends info

4. Создать новую страницу "Новые поступления"

1. Все новинки должны группироваться по категориям.

К примеру:

Появились новинки сухого корма для кошек, Должна быть пиктограмма что это категория сухого корма для кошек и там располагаются новинки

появились аквариумы для рыбок, пиктограмма аквариума для рыбок и рядом новинки

и т.д.

+ к дизайну нужна верстка. Оплата 1000 рублей за страницу (т.е. за 2 сделанные страницы 2000р). Либо 500 р только за дизайн. оплата (желательно ЯД) в рублях после проделанной работы.