Нужен полностью дизайн трех групп - вк, инстаграмм, ок Все группы с одинаковым оформлением Тематика - Автострахование - ОСАГО
Полная качественная адаптация html-шаблонов под Opencart 3.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо одеть Opencart 3.0 в эту одежку.
Сам заказ состоит в том, что на основе предоставленных файлов исполнитель создает тему оформления под opencart 3.0.
Тема должна стандартно устанавливаться и включаться. Все стандартные функции Opencart должны работать без влезания в код - простым включением/отключением в админке. То есть если я ставлю у раздела "главное меню" - он должен появиться в главном меню, чтоб не приходилось влезать в шаблон и прописывать новый пункт статичным html.
Очень важно - сайт должен быть корректно адаптирован под мобильные устройства (как и html-шаблон).
Указывайте пожалуйста сразу срок работы и стоимость.
Назначенному исполнителю скорее всего будут предложены и последующие заказы под эту же cms.
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