Полная качественная адаптация html-шаблонов под Opencart 3.0

Необходимо одеть Opencart 3.0 в эту одежку.

Сам заказ состоит в том, что на основе предоставленных файлов исполнитель создает тему оформления под opencart 3.0.

Тема должна стандартно устанавливаться и включаться. Все стандартные функции Opencart должны работать без влезания в код - простым включением/отключением в админке. То есть если я ставлю у раздела "главное меню" - он должен появиться в главном меню, чтоб не приходилось влезать в шаблон и прописывать новый пункт статичным html.

Очень важно - сайт должен быть корректно адаптирован под мобильные устройства (как и html-шаблон).

Указывайте пожалуйста сразу срок работы и стоимость.

Назначенному исполнителю скорее всего будут предложены и последующие заказы под эту же cms.