Разработать PSD макет

Добрый день, Наша компания является стартапом студии занимающейся разработкой игр для различных мобильны платформ, игровых консолей, а также PC. Мы заинтересованы в поиске дизайнера для продолжительного сотрудничества в серии игровых проектов, ну, а разработка логотипа и дизайна ...