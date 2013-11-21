Разработка дизайна (Спортивная тематика)

Планируем создать одностраничный сайт для продажи тренинга по набору подписной базы. Нужен Яркий дизайн одностраничника. Подбираем специалиста. Желателен опыт. Примеры работ. Переговорю с каждым, если даже нет большого опыта, но есть представление, то ...