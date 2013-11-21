Разработка дизайна (Спортивная тематика)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка97 просмотров

Разработка дизайна на спортивную тематику. Техническое задание прилагается отдельным файлом.

11 лет назад
CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marinka_z
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
С проектом справилась на отлично. Молодец. 10 баллов. Успехов в дальнейшем.
Замечательный заказчик с быстрой оплатой и хорошим вкусом.

Заявки фрилансеров

Marinka_z
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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