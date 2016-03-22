Редизайн сайта.

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Завершен1 заявка145 просмотров

Редизайн сайта, тематика b2b. 10 страниц. Подробности в переписке. 

9 лет назад
Peninsula
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад
$780
10 дней
Если у вас в наличии только ржавый гвоздь и кусок старой проволоки - он и из них скрутит лабутены, он такой!)))))))))))) За подарки - отдельное спасибо)) 404-у можно распечатывать и вешать в рамку!) Молодой. Талантливый. Очень. Пожалуй, возглавлю фан-клуб!;)
Пожалуй, самый клевый заказчик из всех, с которыми доводилось поработать. Очень приятное общение. Все легко и непринужденно)) Никому не рекомендую, так как сам хочу выполнять все проекты :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад