Привет ребята. Нужен дизайн блога про беременность, но не в псд, а просто картинкой, и общий вид как должен выглядеть, шапка, фон, меню какого цвета и рубрики, как все это в каких цветах, чтобы сочеталось ...
Редизайн сайта.
Редизайн сайта, тематика b2b. 10 страниц. Подробности в переписке.
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