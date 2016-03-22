Редизайн сайта.

Если у вас в наличии только ржавый гвоздь и кусок старой проволоки - он и из них скрутит лабутены, он такой!)))))))))))) За подарки - отдельное спасибо)) 404-у можно распечатывать и вешать в рамку!) Молодой. Талантливый. Очень. Пожалуй, возглавлю фан-клуб!;)