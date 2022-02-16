У [url=https://freelancehunt.work/out/https%3A%2F%2Ftrustwallet.com%2Fru%2F]https://trustwallet.com/ru/[/url] есть мобильные приложения, но нет web-версии, нужно взять и создать дизайн в Figma Android версии. Перенести все экраны! Дизайн нужно сделать таким образом, чтобы на основе него смогли бы сделать web-версию под ...
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Добрый день, у меня есть сайт https://pigmentstattoo.ru/
его сделали не особо качественно. Шрифты везде разные, иконки у каталога кривые и вообще функционал сайта хромает.
Может у Вас есть идеи, что нужно изменить/добавить, чтобы из сайта «сделанного на коленке» получился хороший, продающий, информативный сайт, которым будет удобно пользоваться покупателям
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