Сайт

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок45 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, у меня есть сайт https://pigmentstattoo.ru/

его сделали не особо качественно. Шрифты везде разные, иконки у каталога кривые и вообще функционал сайта хромает. 

Может у Вас есть идеи, что нужно изменить/добавить, чтобы из сайта «сделанного на коленке» получился хороший, продающий, информативный сайт, которым будет удобно пользоваться покупателям

2 года назад
guest_16449349924508
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перерисовать дизайн TrustWallet

    У [url=https://freelancehunt.work/out/https%3A%2F%2Ftrustwallet.com%2Fru%2F]https://trustwallet.com/ru/[/url] есть мобильные приложения, но нет web-версии, нужно взять и создать дизайн в Figma Android версии. Перенести все экраны! Дизайн нужно сделать таким образом, чтобы на основе него смогли бы сделать web-версию под ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн

    1 новый дизайн страницы для существующего сайта на базе Tilda

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн интернет магазина

    $650

    Добрый день, необходимо сделать дизайн интернет магазина в фигме. Есть техническое задание, отправим исполнителю и все детали.  Присылайте свои работы выполненные в фигме.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить страницу к сайту / отрисовать картинки.

    В макете https://www.figma.com/file/yqtRLV70RdDrRVyZsD6fQy/mywot.su?node-id=0%3A1 (профиль/главная) В профиле добавить кнопку "Персональные акции", также эту кнопку вынести на главную страницу рядом с профилеем. В профиле данную кнопку нужно выделить, чтобы она выделялась среди остальных в профиле. При нажатии на ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    2 года назад