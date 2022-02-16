Добрый день, у меня есть сайт https://pigmentstattoo.ru/

его сделали не особо качественно. Шрифты везде разные, иконки у каталога кривые и вообще функционал сайта хромает.

Может у Вас есть идеи, что нужно изменить/добавить, чтобы из сайта «сделанного на коленке» получился хороший, продающий, информативный сайт, которым будет удобно пользоваться покупателям