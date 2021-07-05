Составление тз для разработчика сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок702 просмотра

Нужно исходя из набросков, сделать адекватное ТЗ для разработки сайта интернет магазина. 

https://www.weblancer.net/projects/internet-magaziny-61/internet-magazin-tcvetochnogo-magazina-1117632/

4 года назад
solovev25
Максим 
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