Создание дизайна сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка143 просмотра

Необходимо создать сайт, прототип одной из страниц прикрепил. Будет порядка 10 внутренних страниц с услугами.

10 лет назад
exesh
Егор 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$400
3 дня
Алексей выполнил работу быстро и качественно. Раньше срока я получил отличный UI дизайн, который принял без единой правки. Все формальности коммуникации были соблюдены. Спасибо за работу!
Понравилось работать с Егором! Приятный заказчик, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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