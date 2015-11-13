Создание сайта

Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design! От исполнителя требуется спроектировать сайт и мобильные приложения к нему, а так же отрисовать дизайн (ТЗ имеется). Не проходите мимо, если Вы умеете что-то одно. Желательно жителям РБ, а в частности ...