Задание по графике

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок226 просмотров

Здравствуйте,

есть небольшое задание по графике - подровнять графику на фото для сайта.

Пишите те, кто хорошо в этом разбирается.

6 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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