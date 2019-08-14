Добрый день уважаемые соискатели! Необходимо разработать макет главной страницы для интернет магазина женской одежды. За основу интерфейса взяты сайты: flip kz, lamoda. Пожелания: UI/UX, минимализм, простота, красота. Всё необходимое вышлем, объясним. ...
Задание по графике
Здравствуйте,
есть небольшое задание по графике - подровнять графику на фото для сайта.
Пишите те, кто хорошо в этом разбирается.
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