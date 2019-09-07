Дизайн лендинга (есть прототип)

Дизайнера ищу заранее.

На данный момент в разработке находится прототип лендинга продукции, а именно, портативной паровой сауны.

В личку могу скинуть черновой наработку, слова будут изменены и кол-во блоков скорей всего увеличится. В целом, уже сейчас вы сможете понять фронт работы.