Брендбук

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт34 заявки721 просмотр

Нужны:

нейминг

легенда

логотип

малый фирменный стиль

еще элементов 15 (ручки, чашки, зажигалки и т.д.)

Из сложного – стела, вывеска.

Цена – до 1000 у.е. за все. Ваши предложения в формате – портфолио – цена – срок – icq. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Бренд-Бук, фирменный стиль агентства недвижимости.

    $2500

    Требуется создать "под ключ" фирменный стиль элитного агентства недвижимости, специализирующегося на аренде жилой и коммерческой недвижимости в Московском регионе, а так же за рубежом. ТЗ - по запросу (+ имеется логотип, слоган, ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка нашивки

    Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Спрут» Более подробное описание и пример нашивки (предыдущая) в аттаче.

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $100

    Разработка логотипа совпадающего с доменным именем teflona.net 1) Логотип 2) Фирменный бланк 3) Визитка 4) Конверт малый (евро) 5) Конверт большой (евро) Логотип исполнить в 2 или ...

    Фирменный стиль15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Фирменный стиль для турбюро

    $300

    Фирменный стиль для турагенства. Odyssey Travel. Нужен будет счет на выполненные работы. От юр. лица или официально заргистрированного ФЛП (точные названия зависят от страны) на имя юр. лица находящегося в ...

    Фирменный стиль48 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Элементы фирменного стиля

    Интересует разработка следующих элементов фирменного стиля: Бланк Конверт Папка для документов Наклейка для CD Дизайн буклета Дизайн слайда для Power Point Возможно планируется ...

    Фирменный стиль38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка логотипа (возможно фирменного стиля )

    $1000

    Разработка фирменного стиля - разработка знака и логотипа, графических элементов стиля, фирменных цветов (варианты использования для макетов именной и корпоротивной визиток) + разработка дизайна печатной продукции основные составляющие можно посмотреть на сайте real-ist.ru

    Фирменный стиль80 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макет визитной карточки

    Требуется два макета визитной карточки. Один - корпоративный, второй персональный. Компания: http://www.workfinder.ru Хотелось бы соригинальничать с визитками.

    Фирменный стиль45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Буклет + диск

    $50

    Буклет: Формат А5 Стиль "старой книги" Дизайн обложки и внутренней страницы Внутри будут иллюстрации Фото и тексты прилагаются + Коробка для диска, обложечка на диск, и сам диск

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка ФС многопрофильного предприятия

    $250

    Нужен дизайнер для разработки фирменного стиля для главного предприятия, многоотраслевого холдинга. Бюджет 250 долларов. Если кто то готов сделать дороже, просьба не оставлять свои предложения, бюджет есть бюджет. Если кто то готов ...

    Фирменный стиль31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад