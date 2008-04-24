Креатив продакшн представляет

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт9 заявок395 просмотров
#1$

Креатив продакшн представляет сайт для создания фирменного стиля: http://www.cugino.ru/

Оплата: оговаривается/ от 30 000 рублей/ От вас - ссылки на КАЧЕСТВЕННОЕ портфолио

17 лет назад
cugino
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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