Бренд-Бук, фирменный стиль агентства недвижимости.

Требуется создать "под ключ" фирменный стиль элитного агентства недвижимости, специализирующегося на аренде жилой и коммерческой недвижимости в Московском регионе, а так же за рубежом.

ТЗ - по запросу (+ имеется логотип, слоган, бренд).

Что нужно:

• Логотип цветной, черно-белый, монохромный: Латинский и Кириллический варианты.

• Логотип: Цветовое решение CMYK, PANTONE®, RGB.

• Логотип: размещение текстовых и графических объектов вокруг логотипа.

• Шрифтовые гарнитуры логотипа.

• Масштабирование логотипа.

• Логотип: правила использования и недопустимое использование.

• Пиктограммы.

• Символика.

• Фирменные цвета.

• Шрифтовая гарнитура для основного применения в дизайне и документообороте.

• Фирменный бланк Word, Power Point, Excel, Adobe PDF, Электронного письма и факса.

• Типовой макет печатной продукции (буклет, рекламный модуль).

• Типовой баннер для интернет.

• Макет корпоративного буклета (А5 и в два фальца).

• Поздравительная открытка (шаблон электронного письма и Word).

• Конверт (Латинский и Кириллический вариант; С5, С4 и Е65).

• Папка фирменная для бумаг.

• Корпоративный блокнот.

• Указатели и таблички на двери.

• Концепция оформления выставочного стенда.

• Штендер.

• Уличная растяжка.

• Оформление интерьера.

• Оформление экстерьера.

• Визитка Корпоративная, Персональная, VIP (латинский и кириллический варианты).

• Бейдж.

• Флаг.

• Компакт-диск.

• Документация по пользованию Фирменным стилем.

• Кружка.

• Зажигалка.

• Брелок.

• Авторучка.

• Пакет пластиковый.