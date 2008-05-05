Креатив продакшн представляет сайт для создания фирменного стиля: http://www.cugino.ru/ Оплата: оговаривается/ от 30 000 рублей/ От вас - ссылки на КАЧЕСТВЕННОЕ портфолио
Разработка фирменного стиля
Разработка логотипа совпадающего с доменным именем teflona.net
1) Логотип
2) Фирменный бланк
3) Визитка
4) Конверт малый (евро)
5) Конверт большой (евро)
Логотип исполнить в 2 или 1-цвете
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