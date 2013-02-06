Дизайн визитки

Фирменный стильЗавершен1 заявка97 просмотров
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Нужен дизайн визитки для магазина бижутерии.

11 лет назад
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Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$50
2 дня
Второй раз работаю с Надеждой, все супер.
Я очень и очень довольна сотрудничеством с Дмитрием. Деликатность в общении, чувствуется уважение к труду дизайнера. Незамедлительная оплата стимулирует желание сотрудничать еще и еще. Спасибо вам Дмитрий. Буду рада снова поработать для вас.
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