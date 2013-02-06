Дизайн визитки

Я очень и очень довольна сотрудничеством с Дмитрием. Деликатность в общении, чувствуется уважение к труду дизайнера. Незамедлительная оплата стимулирует желание сотрудничать еще и еще. Спасибо вам Дмитрий. Буду рада снова поработать для вас.