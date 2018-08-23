Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен31 заявка237 просмотров

Добрый день, нужна визитка

Логотип есть, B2B профиль

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки

7 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$25
3 дня
Красивая работа! И очень быстро, приятно работать
Приятное сотрудничество. Понятная задача. Результатом доволен. Мои наилучшие рекомендации Игорю :) Спасибо

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга и элементы фирменного стиля

    Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы). ...

    Фирменный стиль20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Портфолио для дизайнера интерьера

    Добрый день! Я искала графического дизайнера и случайно вышла на вас. Я дизайнер интерьера и мне нужно классное портфолио, которое отразит мои работы в лучшем виде. Скажите пожалуйста, вы можете сотворить этакое чудо? И как ...

    Фирменный стиль8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка фирменного стиля и брендбука

    Ниша: Оборудование для бизнеса Что есть на данный момент: Готовый логотип (при жела нии дизайнера, можно его немного "освежить")Работающий сайт (текущий дизайн подстроим под фирменный стиль)Что необходимо сделать: Подобрать ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн коммерческого предложения по объекту недвижимости

    $15

    Коллеги,  есть необходимость в дизайне объекта недвижимости (текущее отправлю по запросу). Нужно задизайнить так, чтобы не стыдно было распечатать и показывать покупателям.  Из ТЗ: - КП будет распечатыватся ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фирменный стиль

    Разработать фирменный стиль фотостудии ОТТОФОТТО. Логотип в приложении. Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка. Необходимо предоставить 3 варианта фирм.стиля по критериям: 1 вариант: Спокойный ...

    PowerPoint
    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фирменный стиль для магазина

    Необходимо разработать полностью фирменный стиль для магазина штор и текстиля. Мы предлагаем готовые решения и делаем акцент на высоком уровне обслуживания и качестве товаров.  Присылайте кейсы, порядок работы, цены. Остальные подробности при общении.

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу по стилю. Это материалы к комплексу акций. Как быстро Вы сможете сделать работу? Какая информация Вам нужна? Пример работы

    Фирменный стиль10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад