Фирменный стиль для магазина

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Закрыт27 заявок259 просмотров

Необходимо разработать полностью фирменный стиль для магазина штор и текстиля. Мы предлагаем готовые решения и делаем акцент на высоком уровне обслуживания и качестве товаров.  Присылайте кейсы, порядок работы, цены. Остальные подробности при общении.

7 лет назад
destanto8
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров