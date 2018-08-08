Здравствуйте! Необходимо разработать макет для флексопечати этикеток для 4-х цветной печати. Размер этикетки 100 х 150 мм. Примеры упаковки, которые понравились, прилагаются. Требования типографии к макетам для ...
Дизайн для компании по продаже напольных покрытий
Приветствую коллеги!
Ищем дизайнера для проектной работы в компании которая занимается производством и продажей виниловых напольных покрытий. В связи с чем и организовываем конкурс дизайнеров!
Наш идеальный кандидат — это дизайнер который сможет дать нашей компании новое визуальное представление. Мы ищем творческого человека с нестандартными смелыми и качественно отрисованными идеями.
Мы бы хотели, чтобы дизайнер понимал продукт, понимал его ключевые преимущества и предлагал идеи, которые эти преимущества подчеркивают. Мы хотим работать с человеком который проявляет инициативу, а не выполняет пожелания технолога продукта от А до Я.
Идеальная форма сотрудничества с идеальным кандидатом – это делегирование результата, а не делегирование процесса выполнения задач.
По этой причине, прежде чем выполнить задачу мы бы хотели, чтобы дизайнеры, участвующие в конкурсе ознакомились с продуктом. По этой ссылке можно загрузить важную информацию о продукте, примеры некоторых дизайнерских работ: https://goo.gl/UKNbmR
Так же вам следует ознакомится с информацией на сайте:
https://vinilam.ru/harakteristiki
Условия участия в конкурсе
На конкурс необходимо подать несколько работ из различных категорий дизайна. Наполнение на Усмотрение дизайнера отталкиваясь от той информации которую он почерпнул из тех источников, которые мы предоставили.
Полиграфическая продукция
Буклет А4 вертикальный (на одном листе в два сгиба, цветная, с фотографиями и иллюстрациями, информация о фирме, ее товарах, услугах, знаменательных событиях и т. д)
Буклет А5 вертикальный (например о какой то серии напольного покрытия или любая другя информация на ваше усмотрение)
Деловая документация
• Вертикальный бланк для основных документов
• Корпоративные визитные карточки двухсторонние.
Корпоративный дизайн
БилБорд 3х6 метров
Лайтбокс 2х1м
*К конкурсу принимается работа в которой выполнены все перечисленные выше задачи.
Заявки фрилансеров
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