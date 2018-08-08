Доработка корпоративного стиля, оформление кейса в беханс

есть уже многие компоненты-лого и сайт

вопрос их как то скомпоновать и обьединить в один логичный стиль

представить в лучшем свете или если вы полны энтузиазма -доработать

на основе проделанной работы мне понадобиться оформить кейс в беханс где будут все компоненты фирменного стиля-бланк блокнот ручка или карандаш цвета pattern

подарочная сумка и чашка-на вашу фантазию

пример

https://www.behance.net/gallery/31024539/Limelite

также по результатам проделанной работы мне понадобится два слайда которые будут использоваться на страницах нашего сайта и отображать услугу корпоративного стиля и второй - графический дизайн

макет сайта https://demo.etmakub.com

1 демонстрирующий услугу корпоративный стиль расположить несколько элементов и разбавить брендироваными обьектами

-визитка

-бланк

-папка

-блокнот

-чашка

-сумка

тут нужен именно твой дизайн—в унисон с дизайном сайта-возможно добавить желтый, код fdb916- по сути сжатый кейс беханса в одной странице

2-й слайд будет заглавным на странице сайта graphic design

можно исмпользовать существующие исходники

-тройные буклеты -возможно свернуть

-форма опроса survey

-банер maybe

- опять визитку может