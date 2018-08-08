Нужно отрисовать несколько мемов и картинок по образцу.
Доработка корпоративного стиля, оформление кейса в беханс
есть уже многие компоненты-лого и сайт
вопрос их как то скомпоновать и обьединить в один логичный стиль
представить в лучшем свете или если вы полны энтузиазма -доработать
на основе проделанной работы мне понадобиться оформить кейс в беханс где будут все компоненты фирменного стиля-бланк блокнот ручка или карандаш цвета pattern
подарочная сумка и чашка-на вашу фантазию
пример
https://www.behance.net/gallery/31024539/Limelite
также по результатам проделанной работы мне понадобится два слайда которые будут использоваться на страницах нашего сайта и отображать услугу корпоративного стиля и второй - графический дизайн
макет сайта https://demo.etmakub.com
1 демонстрирующий услугу корпоративный стиль расположить несколько элементов и разбавить брендироваными обьектами
-визитка
-бланк
-папка
-блокнот
-чашка
-сумка
тут нужен именно твой дизайн—в унисон с дизайном сайта-возможно добавить желтый, код fdb916- по сути сжатый кейс беханса в одной странице
2-й слайд будет заглавным на странице сайта graphic design
можно исмпользовать существующие исходники
-тройные буклеты -возможно свернуть
-форма опроса survey
-банер maybe
- опять визитку может
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