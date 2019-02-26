Разработка дизайна и подготовка макета этикетки для флексопечати

Здравствуйте!

Необходимо разработать макет для флексопечати этикеток для 4-х цветной печати.

Размер этикетки 100 х 150 мм.

Примеры упаковки, которые понравились, прилагаются.

Требования типографии к макетам для самоклеющихся флексоэтикеток:

- Макет должен быть в натуральную величину

- Контур наклейки должен быть в векторном виде, наложенный на изображение

- Растровые изображениядолжны быть с разрешением

● для цветных изображений – 300 dpi

● для GrayScaleизображений – 600 dpi

- Все шрифты должны быть переведены в кривые

- Значимое изображение должно быть на расстоянии не менее 2-х мм от контура наклейки

- Все цвета должны быть переведены в CMYK

- В Corel Draw все текстурные заливки и фоны должны быть переведены в Bitmap (CMYK, 300 dpi)

- Должны быть поля «навылет» 3 мм

- При разработке макета необходимо учитывать возможность небольшого смещения при вырубке.