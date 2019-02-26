Разработка дизайна и подготовка макета этикетки для флексопечати

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен10 заявок275 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать макет для флексопечати этикеток для 4-х цветной печати.

Размер этикетки 100 х 150 мм.

Примеры упаковки, которые понравились,  прилагаются.

Требования типографии к макетам для самоклеющихся флексоэтикеток:

 

- Макет должен быть в натуральную величину 

- Контур наклейки должен быть в векторном виде, наложенный на изображение 

- Растровые изображениядолжны быть с разрешением

          ● для цветных изображений – 300 dpi

          ● для GrayScaleизображений – 600 dpi   

- Все шрифты должны быть переведены в кривые 

- Значимое изображение должно быть на расстоянии не менее 2-х мм от контура наклейки 

- Все цвета должны быть переведены в CMYK 

- В Corel Draw все текстурные заливки и фоны должны быть переведены в Bitmap (CMYK, 300 dpi) 

- Должны быть поля «навылет» 3 мм          

- При разработке макета необходимо учитывать возможность небольшого смещения при вырубке.

7 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$55
4 дня
Дизайн этикетки разработан и выполнен на высочайшем художественном и техническом уровне. Все сделано в оговоренные сроки. Очень рад сотрудничеству!
Алексей, благодарю Вас за проект! С Вами было максимально комфортно работать! Мои самые искренние рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад