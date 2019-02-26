есть уже многие компоненты-лого и сайт вопрос их как то скомпоновать и обьединить в один логичный стиль представить в лучшем свете или если вы полны энтузиазма -доработать на основе проделанной работы мне ...
Разработка дизайна и подготовка макета этикетки для флексопечати
Здравствуйте!
Необходимо разработать макет для флексопечати этикеток для 4-х цветной печати.
Размер этикетки 100 х 150 мм.
Примеры упаковки, которые понравились, прилагаются.
Требования типографии к макетам для самоклеющихся флексоэтикеток:
- Макет должен быть в натуральную величину
- Контур наклейки должен быть в векторном виде, наложенный на изображение
- Растровые изображениядолжны быть с разрешением
● для цветных изображений – 300 dpi
● для GrayScaleизображений – 600 dpi
- Все шрифты должны быть переведены в кривые
- Значимое изображение должно быть на расстоянии не менее 2-х мм от контура наклейки
- Все цвета должны быть переведены в CMYK
- В Corel Draw все текстурные заливки и фоны должны быть переведены в Bitmap (CMYK, 300 dpi)
- Должны быть поля «навылет» 3 мм
- При разработке макета необходимо учитывать возможность небольшого смещения при вырубке.
Выбранный исполнитель
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