Разработка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт20 заявок208 просмотров

Интересует разработка торгового знака,  фирменного стиля , брендбука для торговой марки , торгового оборудования и одежды, которая объедений изделия канцелярии, одежды, мобильных аксессуаров. Знак есть, будет выдан исполнителю. Желательна поэтапная работа и обязателен опыт в аналогичных проектах.

7 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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