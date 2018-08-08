Интересует разработка торгового знака, фирменного стиля , брендбука для торговой марки , торгового оборудования и одежды, которая объедений изделия канцелярии, одежды, мобильных аксессуаров. Знак есть, будет выдан исполнителю. Желательна поэтапная работа и обязателен опыт в ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу по стилю. Это материалы к комплексу акций. Как быстро Вы сможете сделать работу? Какая информация Вам нужна?
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