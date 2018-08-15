Дизайн лендинга и элементы фирменного стиля

Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы).

ЭТАП 1.

Для начала нам нужно:

1) Дизайн лендинга. Полноценный дизайн интернет-страницы по блокам.

Учитывая, что у нас нет опыта работы с лендингом, надо, чтобы дизайнер понимал в этом, имел достаточный опыт и умел объяснить, где у нас пробелы. Поэтому ТЗ под лендинг будем составлять вместе с дизайнером, желательно, если у вас будут примеры ТЗ, как надо писать. У нас есть только основное понимание по блокам и наполнению, но может быть этого недостаточно для полноценного ТЗ.

2) Дизайн шапок для соцсетей ВК, ФБ (с учетом мобильной версии тоже, чтобы хорошо смотрелось и с мобильного).

3) Дизайн электронной подписи в письме.

4) Дизайн буклета-презентации, по мотивам блоков лендинга - то, что можно потом напечатать в твердой копии.

5) Фирменный графический фон - как элемент фирм. стиля, такой принт, который мы можем использовать в разных случаях.

ЭТАП 2

Остальные элементы, которые нам будут нужны:

1) Бланк А4 вертикальный и горизонтальный

2) Конверт А4 и А5

3) DVD-диск и конверт под него

4) Визитка

5) Подарочный сертификат

6) Фирменная футболка

7) Фирменная кепка

8) Пресс-wall - стена для фотографирования с логотипом

9) Вертикальный банер-растяжка для рекламных целей 2х1

УВАЖАЕМЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ЦЕНУ СНАЧАЛА ЗА ЭТАП 1 - НА ОСНОВЕ ЭТОГО БУДЕМ СРАВНИВАТЬ И ВЫБИРАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ЦЕНА + ПОРТФОЛИО + ОПЫТ В ЛЕНДИНГЕ)

Информация о фирме:

Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка.

Мы видим 3 основные исходные концепции по фирм.стилю:

1 вариант: Спокойный серый/белый/бежевый (и т.п.) светлый фон, на нем

контрастные элементы в цветовой гамме логотипа. В этом варианте могут

быть графические элементы, могут быть рисунки от руки, например,

отдельные предметы. Можно использовать изображения людей, фото.

2 вариант: Яркий, контрастный фон и элементы на нем, привлекающие

внимание. Элементами могут быть фото (люди), буквы (надписи), другие

графические детали или предметы. Этот вариант в стиле броской продажной

рекламы.

3 вариант: Очень нежный, романтический фон в стиле ванильно-цветочных

фотографий, свадьба, дети, мимими, все такое. Элементы и предметы все на

нюансах, ничего ярко контрастного, кроме самого лого.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ 3 ВАРИАНТА, ПОСЛЕ

УТВЕРЖДЕНИЯ ОДНОГО ВАРИАНТА ПРИСТУПИТЬ К РАЗРАБОТКЕ ВСЕГО ПАКЕТА.ЛИБО ПРЕДЛОЖИТЕ ВАШЕ ВИДЕНИЕ И УБЕДИТЕ НАС, ЧТО ЭТО КРУЧЕ, МЫ ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ.

ГЛАВНОЕ - НАМ НУЖЕН ПРОДАЮЩИЙ ЛЕНДИНГ, КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН.

Внимание, дорогие дизайнеры.

При работе можете использовать фотографии из depositphotos.ru - там можно

искать то, что нравится из фото и делать принтскрин, в дальнейшей работе

если мы остановимся на этом варианте, мы купим выбранное изображение.

Коротко, смыслы компании:

1) Позитив, добро, радость, семья, красота, любовь, жизнь, дети.

2) Профессиональная съемка, профессионализм, качество фотографии, красивые фото

3) СЛОГАН - "Коллекция Ваших лучших воспоминаний"

Остальное более подробно при общении с кандидатом.

Спасибо! Ждем Ваших идей!

PS Работаем через безопасную сделку при согласовании цены.

PPS ЗАДАНИЕ СРОЧНОЕ. Срок выполнения не более чем 2 недели. Мы со своей стороны отвечаем оперативно.