Добрый день! Я искала графического дизайнера и случайно вышла на вас. Я дизайнер интерьера и мне нужно классное портфолио, которое отразит мои работы в лучшем виде. Скажите пожалуйста, вы можете сотворить этакое чудо? И как ...
Дизайн лендинга и элементы фирменного стиля
Нужно разработать дизайн лендинга для фотостудии + элементы, которые будут основой фирменного стиля. (будем дорабатывать остальное как доп.заказ с дизайнером, который сделает все основное. Это будет вторым этапом заказа и продолжением нашей совместной работы).
ЭТАП 1.
Для начала нам нужно:
1) Дизайн лендинга. Полноценный дизайн интернет-страницы по блокам.
Учитывая, что у нас нет опыта работы с лендингом, надо, чтобы дизайнер понимал в этом, имел достаточный опыт и умел объяснить, где у нас пробелы. Поэтому ТЗ под лендинг будем составлять вместе с дизайнером, желательно, если у вас будут примеры ТЗ, как надо писать. У нас есть только основное понимание по блокам и наполнению, но может быть этого недостаточно для полноценного ТЗ.
2) Дизайн шапок для соцсетей ВК, ФБ (с учетом мобильной версии тоже, чтобы хорошо смотрелось и с мобильного).
3) Дизайн электронной подписи в письме.
4) Дизайн буклета-презентации, по мотивам блоков лендинга - то, что можно потом напечатать в твердой копии.
5) Фирменный графический фон - как элемент фирм. стиля, такой принт, который мы можем использовать в разных случаях.
ЭТАП 2
Остальные элементы, которые нам будут нужны:
1) Бланк А4 вертикальный и горизонтальный
2) Конверт А4 и А5
3) DVD-диск и конверт под него
4) Визитка
5) Подарочный сертификат
6) Фирменная футболка
7) Фирменная кепка
8) Пресс-wall - стена для фотографирования с логотипом
9) Вертикальный банер-растяжка для рекламных целей 2х1
УВАЖАЕМЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ ЦЕНУ СНАЧАЛА ЗА ЭТАП 1 - НА ОСНОВЕ ЭТОГО БУДЕМ СРАВНИВАТЬ И ВЫБИРАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ЦЕНА + ПОРТФОЛИО + ОПЫТ В ЛЕНДИНГЕ)
Информация о фирме:
Основное направление деятельности - детская, семейная и свадебная съемка.
Мы видим 3 основные исходные концепции по фирм.стилю:
1 вариант: Спокойный серый/белый/бежевый (и т.п.) светлый фон, на нем
контрастные элементы в цветовой гамме логотипа. В этом варианте могут
быть графические элементы, могут быть рисунки от руки, например,
отдельные предметы. Можно использовать изображения людей, фото.
2 вариант: Яркий, контрастный фон и элементы на нем, привлекающие
внимание. Элементами могут быть фото (люди), буквы (надписи), другие
графические детали или предметы. Этот вариант в стиле броской продажной
рекламы.
3 вариант: Очень нежный, романтический фон в стиле ванильно-цветочных
фотографий, свадьба, дети, мимими, все такое. Элементы и предметы все на
нюансах, ничего ярко контрастного, кроме самого лого.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ НАДО ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ 3 ВАРИАНТА, ПОСЛЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ ОДНОГО ВАРИАНТА ПРИСТУПИТЬ К РАЗРАБОТКЕ ВСЕГО ПАКЕТА.ЛИБО ПРЕДЛОЖИТЕ ВАШЕ ВИДЕНИЕ И УБЕДИТЕ НАС, ЧТО ЭТО КРУЧЕ, МЫ ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ.
ГЛАВНОЕ - НАМ НУЖЕН ПРОДАЮЩИЙ ЛЕНДИНГ, КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН.
Внимание, дорогие дизайнеры.
При работе можете использовать фотографии из depositphotos.ru - там можно
искать то, что нравится из фото и делать принтскрин, в дальнейшей работе
если мы остановимся на этом варианте, мы купим выбранное изображение.
Коротко, смыслы компании:
1) Позитив, добро, радость, семья, красота, любовь, жизнь, дети.
2) Профессиональная съемка, профессионализм, качество фотографии, красивые фото
3) СЛОГАН - "Коллекция Ваших лучших воспоминаний"
Остальное более подробно при общении с кандидатом.
Спасибо! Ждем Ваших идей!
PS Работаем через безопасную сделку при согласовании цены.
PPS ЗАДАНИЕ СРОЧНОЕ. Срок выполнения не более чем 2 недели. Мы со своей стороны отвечаем оперативно.
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