Ниша: Оборудование для бизнеса Что есть на данный момент: Готовый логотип (при жела нии дизайнера, можно его немного "освежить")Работающий сайт (текущий дизайн подстроим под фирменный стиль)Что необходимо сделать: Подобрать ...
Портфолио для дизайнера интерьера
- Добрый день! Я искала графического дизайнера и случайно вышла на вас. Я дизайнер интерьера и мне нужно классное портфолио, которое отразит мои работы в лучшем виде. Скажите пожалуйста, вы можете сотворить этакое чудо? И как это оцените?
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