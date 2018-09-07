Разработка фирменного стиля и брендбука

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен22 заявки290 просмотров

Ниша: Оборудование для бизнеса

Что есть на данный момент:

  • Готовый логотип (при жела нии дизайнера, можно его немного "освежить")
  • Работающий сайт (текущий дизайн подстроим под фирменный стиль)
Что необходимо сделать:

  • Подобрать фирменные шрифты
  • Определить набор фирменных цветов (темный и светлый фон, кнопки, текст на светлом фоне, текст на темном фоне)
  • Определить правила построения логотипа
  • Определить правила использования элементов фирменного стиля (брендбук)
А также:

  • Отрисовать бланк коммерческого предложения
  • Отрисовать бланк письма/договора
  • Отрисовать подложку (холст 1x1 м) для снимков товаров компании
  • Отрисовать шаблон электронного письма для рассылки
Лучше приложить бриф.
7 лет назад
ohwhoisthisguy
Данил 
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$250
10 дней
Дмитрий выполнил работу на совесть и предоставил очень крутой результат. В процессе работы правки вносились без проблем, учитывались все пожелания. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству как порядочного и профессионального исполнителя. Большое спасибо!
Очень понравилось работать с Данилом. Четкие задачи, постоянно на связи для решения любых вопросов. Отличная коммуникация, для работы предоставлялись все необходимые материалы, мгновенная оплата. Было легко и приятно работать. Спасибо за интересный проект и буду рад сотрудничеству в будущем!

Заявки фрилансеров

dmitriy-natoka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
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