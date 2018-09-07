Разработка фирменного стиля и брендбука

Очень понравилось работать с Данилом. Четкие задачи, постоянно на связи для решения любых вопросов. Отличная коммуникация, для работы предоставлялись все необходимые материалы, мгновенная оплата. Было легко и приятно работать. Спасибо за интересный проект и буду рад сотрудничеству в будущем!